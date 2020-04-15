В столице можно будет сдать использованные защитные маски и перчатки
Пункты приема обещают установить в каждом районе Киева, об этом сообщил председатель экологической комиссии Киевсовета Константин Яловой, передает RegioNews.
"Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", — пояснил Яловой.
Медицинские отходы категории В: потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда и другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями, должны быть герметично запакованы, обязательно обеззаражены и уже после этого переданы на предприятия.
Как отмечает председатель комиссии, обычно такие отходы сжигают в специальных печах при высокой температуре.
Напомним, Виталий Кличко отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
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