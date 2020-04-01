Вспышку коронавируса зафиксировали в Лукьяновском СИЗО - СМИ

Следственные судьи районных судов Киева сообщили о возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Лукьяновском СИЗО столицы

Фото: sud.ua

Следственные судьи районных судов Киева сообщили о возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Лукьяновском СИЗО столицы

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Судебно-юридическую газету".

По их словам, в течение последней недели у ряда лиц, доставленных из СИЗО в суды для решения вопроса о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья, а также симптомы, внешне характерные для COVID-19.

"С учетом сложившейся ситуации судьи поставлены в сложное положение, поскольку не совсем ясно, как реагировать на такое положение дел с учетом неудовлетворительного медицинского обеспечения в СИЗО и отсутствия там соответствующего тестирования и диагностики коронавируса", - пишет издание.

Как отмечают в судах, подсудных доставляют в суды без средств индивидуальной защиты, и даже защитные маски им выдаются уже прямо в судах из запасов следственных судей.

В Министерстве юстиции информацию о вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО пока не подтверждают, но и не исключают, что этот вирус мог проникнуть за стены СИЗО, пишет издание.

"Официально коронавируса в Лукьяновском СИЗО нет. При этом не исключено, что он может там быть. Есть проблема в его выявлении и надлежащем диагностировании", – рассказал источник издания в Минюсте.

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