15:49  13 октября
Осень уступает зиме: вершину Поп Иван уже засыпало снегом
16:13  13 октября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: спорткар влетел в электроопору и перевернулся
14:45  13 октября
В Киевской области отчим пытал 10-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
14 октября 2026, 00:35

Журналистка Алина Доротюк призналась, сколько тратит на жизнь

14 октября 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Журналистка Алина Доротюк рассказала, сколько она зарабатывает каждый месяц. По ее словам, доход зависит от рекламных интеграций и монетизации ее контента

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Алины Доротюк, она может тратить тысячи долларов на собственные нужды. Однако она не любит подробно записывать учет каждой покупки. Часть доходов она просто откладывает.

"По-разному, как заходит реклама и как приходит монетизация, но от пяти тысяч долларов", – описала Алина Доротюк свой ежемесячный доход.

По ее словам, больше всего она тратит на содержание автомобиля, горючее, продукты и одежду. Однако иногда дни рождения, подарки и помощь родственникам могут увеличить бюджет до 2-3 тысяч долларов.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Умер звезда "Ветеранов космических войск" "Веня" Венедчук
13 октября 2026, 21:40
Певица Камалия призналась, сколько стоят ее самые дорогие платья.
13 октября 2026, 01:35
Актриса Ксения Мишина показали "прилет" в ее ЖК
13 октября 2026, 00:55
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Танцовщица Илона Гвоздева попала под российский обстрел
13 октября 2026, 23:55
Автогаз и дизель "идут на рекорд": как выросли цены на АЗС
13 октября 2026, 23:35
В Виннице тайно похоронили Анатолия Кашпировского
13 октября 2026, 22:54
По делу о гибели мальчика в озере Киевской области допросили еще одну свидетеля
13 октября 2026, 22:23
Умер звезда "Ветеранов космических войск" "Веня" Венедчук
13 октября 2026, 21:40
В Киевской области будут судить мать, которая нанесла тяжелые травмы новорожденной дочери
13 октября 2026, 21:39
В Киеве делец продал 71 автомобиль, ввезенный как "гуманитарка" для ВСУ
13 октября 2026, 21:25
В Киевской области Mazda на бешеной скорости влетела в дерево
13 октября 2026, 21:15
В Ровно столкнулись три автомобиля: погиб 54-летний водитель
13 октября 2026, 21:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Сергей Куюн
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Шабунин
Все блоги »