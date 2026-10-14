Журналистка Алина Доротюк призналась, сколько тратит на жизнь

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Журналистка Алина Доротюк рассказала, сколько она зарабатывает каждый месяц. По ее словам, доход зависит от рекламных интеграций и монетизации ее контента

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Алины Доротюк, она может тратить тысячи долларов на собственные нужды. Однако она не любит подробно записывать учет каждой покупки. Часть доходов она просто откладывает.

"По-разному, как заходит реклама и как приходит монетизация, но от пяти тысяч долларов", – описала Алина Доротюк свой ежемесячный доход.

По ее словам, больше всего она тратит на содержание автомобиля, горючее, продукты и одежду. Однако иногда дни рождения, подарки и помощь родственникам могут увеличить бюджет до 2-3 тысяч долларов.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.