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26 марта 2020, 12:45 1

На Закарпатье автомобиль местного депутата облили краской

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26 марта 2020, 12:45 1
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В Ужгорода неизвестные облили краской авто местного жителя - депутата горсовета
Фото: Полиция Закарпатья
В Ужгорода неизвестные облили краской авто местного жителя - депутата горсовета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

Сегодня, 26 марта, в 08:20 в полицию поступило сообщение о том, что в Ужгороде по улице Ивана Франко неизвестные лица облили краской автомобиль марки "Peugeot". Авто принадлежит депутату Ужгородского горсовета, 39-летнему ужгородцу.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, дело квалифицировано по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества.

Напомним, в начале марта на Закарпатье представили нового руководителя полиции - Александра Шляховського.

На Закарпатье назначены новые заместителей руководителя полиции. Управление криминальной полиции Закарпатья возглавил Руслан Остроух, следственное управление - Виктор Луговой.

На Закарпатье блокировали группировку, которая тероризувала жителей. В Ужгороде разоблачили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан.


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