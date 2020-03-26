На Закарпатье автомобиль местного депутата облили краской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.
Сегодня, 26 марта, в 08:20 в полицию поступило сообщение о том, что в Ужгороде по улице Ивана Франко неизвестные лица облили краской автомобиль марки "Peugeot". Авто принадлежит депутату Ужгородского горсовета, 39-летнему ужгородцу.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, дело квалифицировано по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества.
Напомним, в начале марта на Закарпатье представили нового руководителя полиции - Александра Шляховського.
На Закарпатье назначены новые заместителей руководителя полиции. Управление криминальной полиции Закарпатья возглавил Руслан Остроух, следственное управление - Виктор Луговой.
На Закарпатье блокировали группировку, которая тероризувала жителей. В Ужгороде разоблачили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан.
- 13:26 26 марта Завтра Украина планирует эвакуировать своих граждан из 8 стран
- 13:23 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:20 26 марта Больные COVID-19 буковинцы в стабильном состоянии
- 13:19 26 марта Боевики опять не пустили ОБСЕ на оккупированные территории
- 13:15 26 марта Коронавирус на Одесчине: готовность к борьбе - нулевая - "куратор" области
- 13:02 26 марта В Тернополе 24 аппараты искусственной вентиляции легких
- 13:23 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида