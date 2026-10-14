Фото: ГСЧС

Во время массированной российской атаки ночью 14 октября были удары по всем трем ТЭЦ Киева

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

Кроме того, под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры в Харькове и области, а также критически важные объекты Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение столицы и центральных регионов.

Энергетики и спасатели с утра работают над ликвидацией последствий обстрелов: тушат пожары, разбирают завалы и начали первоочередные восстановительные работы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированной атаки повреждены объекты и оборудование на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса. По меньшей мере, 600 тысяч человек остались без электроэнергии.