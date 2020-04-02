Только половина депутатского корпуса посещает все заседания Верховной Рады

В марте лишь 234 парламентария посетили все пленарные заседания. Меньше всех прогуливают "Слуги народа" и "Европейская Солидарность"

В марте лишь 234 парламентария посетили все пленарные заседания. Меньше всех прогуливают "Слуги народа" и "Европейская Солидарность"

Такую информацию по данным сводной электронной регистрации народных депутатов обнародовал Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook, пишет RegioNews. В марте Верховная Рада собиралась на пленарные заседания 13 раз, среди которых были внеочередные заседания 17 и 30 марта. Все эти заседания посетили лишь 234 народные депутата или половина депутатского корпуса. • От "Слуги Народа" на заседаниях в среднем было зарегистрировано 192 депутата, что составляет 77% от ее состава. • От "Евросолидарности" в среднем было зарегистрировано 20 депутатов, что составляет 74% состава фракции. • От "Голоса" в марте в среднем на заседания приходили 14 депутатов или 70% от состава партии. • У депутатов группы "Доверие" посещаемость среди нардепов составила 65%. • От пророссийской "Оппозиционной платформы – По жизни" на заседании в среднем присутствовало 61% ее состава. • Из "Батькивщины" на заседания Совета приходили 54% нардепов. • Самую низкую явку продемонстрировали депутаты группы "За будущее". На заседаниях парламента в среднем было зарегистрировано лишь 10 депутатов группы или 45% ее состава. Только 234 депутата посетили все заседания Совета в марте, - КИУ Комитет избирателей проанализировал посещение народными... Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Среда, 1 апреля 2020 г.

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