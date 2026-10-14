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14 октября 2026, 11:43

В Харьковской области расстреляли пятерых военных: что известно

14 октября 2026, 11:43
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Фото: из открытых источников
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Трагедия произошла во второй половине дня 13 октября в селе Кутузовка Харьковской области. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ВСУ

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По предварительным данным, нападающий подошел к дому, где находились украинские защитники, и открыл огонь, убив одного военного. После этого он проник в дом и продолжил стрельбу. В общей сложности стрельба длилась около двух часов, после чего злоумышленник покинул место. В результате нападения погибли пятеро украинских военнослужащих.

Кроме того, известно о ранении еще одного бойца в соседнем селе Момотово.

Правоохранители получили соответствующие ориентировки для розыска. По предварительной информации, на территории Харьковской области зафиксирован побег с места содержания двух российских военнопленных, продолжаются их поиски.

Как отмечают в Госпогранслужбе, регион остается одним из тех, где украинские пограничники чаще всего берут окупантов в плен при их попытках расширить зону контроля.

Напомним, в сентябре близ Доброполья Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов Нацгвардии. По факту военного преступления было начато расследование.

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убийство розыск расстрел Харьковская область военнослужащие
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