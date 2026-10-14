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В сентябре в Украине официально зарегистрировано 612 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 151 пациента впервые диагностировали СПИД, еще 54 человека скончались от болезней, обусловленных СПИДом

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

По данным статистики, наиболее распространенным путем инфицирования остается половой. Среди впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции пути передачи распределились следующим образом:

Половой путь – 536 случаев.

Парентеральный путь (в том числе через введение наркотических веществ инъекционным путем) – 73 случая.

От матери к ребенку – 1 случай.

Путь инфицирования не определен – 2 случая.

В Украине диагностика ВИЧ-инфекции, антиретровирусная терапия (АРТ) и доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП/PrEP) бесплатные.

Пройти тестирование и получить необходимую медицинскую помощь можно в учреждениях здравоохранения.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – это последняя стадия инфекционной болезни под названием ВИЧ-инфекция.

Возбудителем болезни является вирус иммунодефицита человека (сокращенно ВИЧ), поражающий клетки крови, которые обеспечивают гомеостаз организма человека и защищают его от инфекционных заболеваний, развития злокачественных опухолей и других поражений.

Болезнь развивается медленно, в течение 8-12 лет. До этого времени СПИД остается неизлечимой болезнью.