Закарпатье: в ромском лагере произошла перестрелка
Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.
"На Закарпатье снова стрельба. В 16 часов перестрелка в ромском лагере. Стрілялись один из лидеров лагеря Кароль Хорват по прозвищу "Горбатый" и другой ром Ярослав Чава. Боролись за лидерство над лагерем. По моей инфой контроль над лагерем через Горвата пытался установить Александр Шавром на криминальное прозвище "Джани"", - говорится в сообщении.
Журналист сообщает, что мужчины между собой не договорились и начали стрілятись. Двое цыган получили ранения в плечи и бедра.
Напомним, Закарпатье один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета. СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.
На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.
На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введен чрезвычайную ситуацию.
- 19:48 01 апреля На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
- 19:30 01 апреля Зеленский украинцам за рубежом: без обсервации возвращение невозможно
- 19:20 01 апреля В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19
- 19:12 01 апреля Ермак-младший решил за деньги конкурентов уничтожить международный бизнес в Одессе - СМИ
- 19:02 01 апреля Первая больная COVID-19 в "ДНР”: известны подробности
- 18:53 01 апреля На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен
- 09:40 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств