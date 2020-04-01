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01 апреля 2020, 18:15 8

Закарпатье: в ромском лагере произошла перестрелка

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01 апреля 2020, 18:15 8
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Двое цыган боролись за лидерство над лагерем
Цыганский табор. Фото: Мукачево.нет
Двое цыган боролись за лидерство над лагерем

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

"На Закарпатье снова стрельба. В 16 часов перестрелка в ромском лагере. Стрілялись один из лидеров лагеря Кароль Хорват по прозвищу "Горбатый" и другой ром Ярослав Чава. Боролись за лидерство над лагерем. По моей инфой контроль над лагерем через Горвата пытался установить Александр Шавром на криминальное прозвище "Джани"", - говорится в сообщении.

Журналист сообщает, что мужчины между собой не договорились и начали стрілятись. Двое цыган получили ранения в плечи и бедра.

Напомним, Закарпатье один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета. СБУ задержала группировку, участников которой подозревают в вымогательстве и других тяжких преступлениях. Один из главарей - депутат Свалявской районного совета.

На Закарпатье едва не сгорела Долина Нарциссов. На территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря случился масштабный пожар.

На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введен чрезвычайную ситуацию.

На Закарпатье автомобиль местного депутата облили краской.


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