Закарпатье: в ромском лагере произошла перестрелка

Двое цыган боролись за лидерство над лагерем

Цыганский табор. Фото: Мукачево.нет

Двое цыган боролись за лидерство над лагерем

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

"На Закарпатье снова стрельба. В 16 часов перестрелка в ромском лагере. Стрілялись один из лидеров лагеря Кароль Хорват по прозвищу "Горбатый" и другой ром Ярослав Чава. Боролись за лидерство над лагерем. По моей инфой контроль над лагерем через Горвата пытался установить Александр Шавром на криминальное прозвище "Джани"", - говорится в сообщении.

Журналист сообщает, что мужчины между собой не договорились и начали стрілятись. Двое цыган получили ранения в плечи и бедра.

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