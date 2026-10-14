Флэш подтвердил ограничение скорости Starlink: что известно

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Внештатный советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил, что компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, сейчас ограничение касается военного сервиса StarShield и устанавливает максимальную скорость на уровне 100 миль в час – около 161 км/ч.

Флэш отметил, что Силы обороны Украины не получали предупреждения о введении ограничений. По его словам, это привело к срыву ряда военных миссий.

Также Бескрестнов предположил, что решение SpaceX может быть связано с текущей политической ситуацией.

Напомним, с утра бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

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