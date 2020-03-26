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26 марта 2020, 13:20 4

Больные COVID-19 буковинцы в стабильном состоянии

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26 марта 2020, 13:20 4
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У трех больных коронавирусом буковинцев пневмония, но ухудшений состояния не зафиксировано
У трех больных коронавирусом буковинцев пневмония, но ухудшений состояния не зафиксировано

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Состояние буковинцев, заболевших коронавирусом, по состоянию на утро 26 марта, стабильное.

У трех пациентов является пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка является лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Все дети, госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, чувствуют себя хорошо, у них температура в пределах нормы. Болезнь протекает в легкой форме.

23 марта по больницу привезли маму с ребенком, в которых подозревали COVID-19. Результат теста у матери оказался положительным. Состояние больной стабильное, она находится под наблюдением врача-инфекциониста.

Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами.

Вчера, 25 марта, из областной больницы выписали 5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат.

Пациент №2, у которого был диагностирован коронавирус 12 марта, ожидает второй результат теста.

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