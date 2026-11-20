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Во время массированной атаки на Украину ночью и утром 20 ноября Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах и привела системы противовоздушной обороны в повышенную готовность

Об этом сообщили правительственный центр безопасности Польши (RCB) и Оперативное командование Вооруженных сил страны, передает RegioNews.

Около 03:00 жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили срочные уведомления от RCB. В сообщении говорилось о российской воздушной атаке на Украину и повышении готовности польской системы ПВО.

"Российская авиация атакует Украину. Ситуация контролируется. Повышена готовность польской системы противовоздушной обороны. Ожидайте дальнейших объявлений", – отметили в сообщении.

Менее чем через час Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в связи с российскими ударами по украинской территории задействовало необходимые силы и средства защиты воздушного пространства.

В то же время, мониторинговые каналы сообщили, что одна из ракет якобы пересекла воздушную границу Польши и продолжила движение на запад.

В частности, в польском Люблине звучали сирены. Жителей призвали найти безопасное место, следовать указаниям соответствующих служб и ждать дальнейших сообщений.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, с ночи РФ наносит массированный удар ракетами по Украине. По данным мониторов, на 07:00 около 50 крылатых ракет Х-101 находились в воздухе – и большинство из них держали курс на западные регионы.

Кроме того, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Известно, что погибли три человека.