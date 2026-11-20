Фото: Нацполиция

В соцсетях правоохранители обнаружили видео с жестоким обращением с ребенком. Кадры были сделаны в Запорожье

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В соцсетях обсуждали видео, где женщина жестоко обращается с ребенком. Правоохранители стали искать его. Это оказалась 21-летняя жительница Запорожья. Теперь стражи порядка начали расследование.

"Полиция отмечает: в случае обнаружения фактов насилия или угрозы жизни или здоровью детей немедленно сообщайте на спецлинию 102", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.