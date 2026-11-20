В Запорожье нашли женщину, которая жестоко обращалась с ребенком
В соцсетях правоохранители обнаружили видео с жестоким обращением с ребенком. Кадры были сделаны в Запорожье
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
В соцсетях обсуждали видео, где женщина жестоко обращается с ребенком. Правоохранители стали искать его. Это оказалась 21-летняя жительница Запорожья. Теперь стражи порядка начали расследование.
"Полиция отмечает: в случае обнаружения фактов насилия или угрозы жизни или здоровью детей немедленно сообщайте на спецлинию 102", - призывают в полиции.
Напомним, ранее в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.
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