В Киеве изъяли 50-килограммовую боевую часть российского дрона, попавшего в дом
В Подольском районе столицы взрывотехники изъяли несдетонированную боевую часть российского беспилотника, который 19 ноября попал в жилой дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время обследования здания специалисты обнаружили боевую часть дрона, которая не сдетонировала. Ее вес составил около 50 килограммов. В случае взрыва она могла повлечь за собой разрушение всех пяти этажей дома.
Взрывотехники разрядили боеприпас и вывезли его на специальную площадку для последующего уничтожения.
Отмечается, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.
Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Погибли шесть человек, среди них – работники коммунального предприятия "Киевводоканал".