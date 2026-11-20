Фото: полиция

В Подольском районе столицы взрывотехники изъяли несдетонированную боевую часть российского беспилотника, который 19 ноября попал в жилой дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время обследования здания специалисты обнаружили боевую часть дрона, которая не сдетонировала. Ее вес составил около 50 килограммов. В случае взрыва она могла повлечь за собой разрушение всех пяти этажей дома.

Взрывотехники разрядили боеприпас и вывезли его на специальную площадку для последующего уничтожения.

Отмечается, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Погибли шесть человек, среди них – работники коммунального предприятия "Киевводоканал".