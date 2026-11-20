Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

На Прикарпатье в результате удара произошли пожары на объекте энергетической инфраструктуры. При этом во время тушения огня была угроза повторных атак. К счастью, пожары ликвидированы, и никто из людей не пострадал.

В частности, в Бурштынской общине загорелся частный дом. Пожар ликвидировали, а также спасли из дома двух человек. В Галицкой общине в результате обстрелов также поврежден жилой дом.

Напомним, что в Киеве в результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Спасателям удалось спасти двух человек, среди которых подросток. В нескольких районах столицы возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и постройки.