Фото: полиция Харьковской области

В городе Балаклея Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно ловил рыбу с помощью сеток. Для этого он использовал деревянную лодку. Полицейские изъяли 109 экземпляров рыбы и орудия отлова

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел на реке Ляховка. Во время проверки работники отделения полиции №1 Изюмского районного управления полиции обнаружили мужчину, который с лодки совершал незаконный лов рыбы с помощью рыболовных сеток.

Правоохранители изъяли 109 экземпляров рыбы и орудия незаконного промысла. Выловленные водные биоресурсы передали на ответственное хранение.

Сейчас полицейские устанавливают сумму ущерба, причиненного рыбному хозяйству Украины в результате незаконного отлова.

По этому факту дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины – незаконное занятие рыбным промыслом. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что на Сухом Лимане пограничники вместе с рыбоохранным патрулем поймали местного жителя, незаконно вылавливающего мидии.