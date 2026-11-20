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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло в июле 2025 года. В полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери в одной из квартир города.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, ранее уже осужденный. Мужчину задержали.

После завершения досудебного расследования дело передали в суд.

Деснянский районный суд Чернигова признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней по ч. 3 ст. 152 УК Украины.

Фигуранту назначили 9 лет и 6 месяцев тюрьмы свободы с учетом неотбытой части наказания за предыдущие преступления. В 2022 году мужчину осудили, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, во Львовской области 9-летняя девочка стала жертвой изнасилования. Злоумышленником оказался 75-летний мастер по мебели.