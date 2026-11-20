Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

52-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он предложил якобы помощь в дополнительной защите счета. Женщина доверилась, но в результате с ее карты мошенники перечислили 47 тысяч гривен на неизвестный счет.

"Следователи полиции по указанному факту начали уголовное производство в соответствии со ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению личности афериста", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.