Фото: ОВА

В ночь на 20 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Жовтоводской громаде Каменского района повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и двух мужчин в возрасте 20 и 51 год. Еще одна пострадавшая, 87-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге под ударом оказались автозаправка и объекты инфраструктуры.

В Любимовской громаде Днепровского района поврежден частный дом.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь и Марганецкую громаду. Там повреждены хозяйственные постройки.

Напомним, вечером 19 ноября российские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей.