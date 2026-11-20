Россияне ударили по Днепропетровщине: пятеро раненых, есть повреждения
В ночь на 20 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Жовтоводской громаде Каменского района повреждены многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин.
В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и двух мужчин в возрасте 20 и 51 год. Еще одна пострадавшая, 87-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.
В Кривом Роге под ударом оказались автозаправка и объекты инфраструктуры.
В Любимовской громаде Днепровского района поврежден частный дом.
В Никопольском районе россияне атаковали Никополь и Марганецкую громаду. Там повреждены хозяйственные постройки.
Напомним, вечером 19 ноября российские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей.