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Під час масованої російської атаки на Україну вночі та вранці 20 листопада Польща оголосила повітряну тривогу в кількох воєводствах і привела системи протиповітряної оборони у підвищену готовність

Про це повідомили Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) та Оперативне командування Збройних сил країни, передає RegioNews.

Близько 03:00 мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали термінові сповіщення від RCB. У повідомленні йшлося про російську повітряну атаку на Україну та підвищення готовності польської системи ППО.

"Російська авіація атакує Україну. Ситуація контролюється. Підвищено готовність польської системи протиповітряної оборони. Очікуйте подальших оголошень", – зазначили в повідомленні.

Менш ніж за годину Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у зв'язку з російськими ударами по українській території задіяло необхідні сили та засоби для захисту повітряного простору.

Водночас моніторингові канали повідомили, що одна з ракет нібито перетнула повітряний кордон Польщі та продовжила рух на захід.

Зокрема, у польському Любліні лунали сирени. Мешканців закликали знайти безпечне місце, дотримуватися вказівок відповідних служб та чекати на подальші повідомлення.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі не має.

Нагадаємо, від ночі РФ завдає масованого удару ракетами по Україні. За даними моніторів, станом на 07:00 близько 50 крилатих ракет Х-101 перебували у повітрі – і більшість з них тримали курс на західні регіони.

Окрім того, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Відомо, що загинули троє людей.