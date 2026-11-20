Фото: Офис Генерального прокурора

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательства незаконной депортации 55 украинских детей из временно оккупированной Донбасса в Россию. К преступлению причастны трое бывших должностных лиц оккупационной администрации "ДНР". Им заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, к организации депортации причастна Светлана Майборода - бывшая глава так называемой "государственной службы по делам семьи и детей днр". К незаконной деятельности она привлекла еще двух сообщниц:

Елена Вербовская — руководительница так называемого "отдела по делам семьи и детей администрации города Донецка днр";

Татьяну Соркину — директора "Детского социального центра администрации города Донецка днр".

Следствие установило, что в феврале и августе 2022 года под предлогом "эвакуации" фигурантки организовали принудительный вывоз 55 воспитанников восторженного и переименованного социального учреждения.

Речь идет о детях от 4 до 12 лет. Сначала их вывезли в Ростовскую область России, а затем разместили в интернатных заведениях Самарской области.

"Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства России 9 украинских детей незаконно передали гражданам России под видом опеки", - сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, подобные действия нарушают требования статьи 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она запрещает принудительное переселение или депортацию находящихся под защитой лиц с оккупированной территории.

На основании собранных улик всем трем фигуранткам заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

В настоящее время подозреваемые скрываются на временно оккупированной части Донбасса. Правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности.

Напомним, ранее активисты рассказали, что на оккупированных территориях кафиры запускают механизм для того, чтобы отбирать детей из семей . Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов.