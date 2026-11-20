Мир не рождается из фотографий и символических деклараций. За него борются на фронте, в Керченском проливе и на российских НПЗ

Мир не рождается из фотографий и символических деклараций. За него борются на фронте, в Керченском проливе и на российских НПЗ

Фото: из открытых источников

Внимательно посмотрите на это фото. Это, пожалуй, единственный реальный результат "исторического" саммита. Путин держит Трампа за локоть, как старого знакомого, которого нельзя отпускать. Трамп наклоняется к нему с выражением человека, пытающегося что-то услышать.

А посередине стоит Си Цзиньпин и тихо улыбается, как хозяин, точно знающий, кто в этой комнате на самом деле выиграл.

Эту встречу анонсировали как новую Ялту, первый в истории разговор лидеров трех ядерных сверхдержав. Мир ждал чего-то великого. А получил "большое ничего". Декларацию, в которой лидеры торжественно согласились, что ядерная война это плохо.

Никаких переговоров о контроле над вооружениями, никаких обязательств, никаких целей. Путин сам объяснил, что документ никого ни к чему не принуждает. После этого тройка разъехалась, даже не выйдя к журналистам.

Об Украине в совместном заявлении не говорится ни слова. Самая большая война в Европе со времен Второй мировой, сотни тысяч погибших, удары по гражданским каждую ночь. А эти три старца просто сделали вид, что ее не существует. Хотя Трамп перед поездкой обещал, что война будет на повестке дня.

Но для каждого из участников это большое ничто имеет свою цену. Си получил картинку, где он находится в центре мира, а Вашингтон и Москва стоят по бокам. Путин получил главное, чего хотел – фото на равных с лидерами США и Китая после нескольких лет изоляции и ордера МКС.

Недаром он так искренне благодарил Си за организацию. А вот что получил Трамп, кроме рукопожатия с человеком, который в это время продолжает бомбить украинские города, сказать сложно.

Так что Шэньчжэнь показал простую вещь. Мир не рождается из фото и символических деклараций. За него борются на фронте, в Керченском проливе, на российских НПЗ и в кабинетах тех лидеров, которые, как премьер Австралии, не боятся сказать Путину в лицо, чтобы он прекратил свою войну.

А пока большие государства фотографируются, украинские силы обороны продолжают делать настоящую работу.

Победим!