РФ ударила по энергообъекту во Львовской области
В пятницу, 20 ноября, российские войска атаковали объект энергетики во Львовской области
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
Из-за последствий ударов по энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения электроэнергии.
В ближайшее время должны ввести почасовые отключения. Соответствующие графики опубликуют на официальных ресурсах "Львовоблэнерго".
Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев 20 ноября часть жителей сразу пяти районов столицы осталась без электроснабжения.
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