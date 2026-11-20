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На Прикарпатье произошло два дорожно-транспортных происшествия, связанных между собой. В Ямнице поезд столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, а экипаж полиции, направлявшийся на место аварии, попал в ДТП в селе Угринов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Первая авария произошла 20 ноября.

Около 09:30 на линию 102 поступило сообщение о столкновении поезда с автомобилем Skoda Fabia на железнодорожном переезде в Ямницу. На место выехала следственно-оперативная группа.

Однако по дороге по вызову полицейский автомобиль попал в другую аварию в селе Угринов.

По предварительным данным, служебный автомобиль двигался по главной дороге с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В это время водитель Toyota Corolla 1950 года рождения выезжал со второстепенной дороги, не предпочел полицейскому автомобилю и столкнулся с ним.

В то же время в Ямнице в результате столкновения с поездом травмировался водитель Skoda Fabia. Ее также осматривают медики.

На местах обеих аварий работают правоохранители, устанавливающие все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.