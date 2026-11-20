Никакой «Ялты-2» не произошло, да и не могло произойти

Никакой «Ялты-2» не произошло, да и не могло произойти

Фото: espreso.tv

Но российский режим и здесь проявил свой цинизм. На своей итоговой пресс-конференции российский глава нес такое, что, наверное, побоялся вслух упоминать при лидерах КНР или США.

Я уже не говорю о его "эту войну мы не начинали"…

Но это же надо так нагло себя вести, чтобы и дальше пытаться навязывать всем абсолютно никчемный и искусственный нарратив о "Ялте-2".

Ведь встреча победителей во Второй мировой войне в Ялте в 1945 году и позиции нынешнего диктатора-мечтателя о своем мнимом величии кардинально различаются.

А для Китая исторически "Ялта" является символом несправедливой великодержавной политики, когда судьбу страны решали за ее спиной.

Такой себе российский неблагодарный "плевок" в лицо хозяину встречи в Шэньчжэне. Присущий московскому режиму наглый стиль. Уже и не удивляет…