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В соцсетях распространили видео с сообщением о якобы серьезном дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского автомобиля в Черкасской области. В полиции области заявили, что эта информация не соответствует действительности

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

Стражи порядка отметили, что автомобиль, зафиксированный на видео, не принадлежит Национальной полиции Украины и не является служебным транспортом полиции Черкасщины.

В полиции призвали граждан не распространять непроверенную информацию и пользоваться официальными источниками.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.