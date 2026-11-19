Почему у трех политиков пенсионного возраста, которых сегодня обсуждает весь мир, не может быть общего будущего?

Почему у трех политиков пенсионного возраста, которых сегодня обсуждает весь мир, не может быть общего будущего?

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Короткий ответ таков: все трое – это продукт Холодной войны, для которых нынешний саммит является едва ли не последней попыткой удовлетворить собственное эго. Но при этом все трое пытаются играть по правилам мира, которого больше не существует.

Проблема только в том, что они до сих пор обладают достаточной властью, чтобы менять будущее новых поколений, которые к их геополитическим фантазиям не имеют никакого отношения. В этом, пожалуй, и заключается главный парадокс встречи Си, Путина и Трампа в Шэньчжэне. Одна демократия, две автократии – вот где, казалось бы, здесь может быть общий знаменатель?

На фоне китайского гостеприимства, красных дорожек и дипломатического церемониала я просто отчетливо чувствую запах нафталина. Трое политиков с разными амбициями, но очень похожей потребностью доказать миру собственную историческую значимость. Трамп демонстрирует особую близость с хозяином приема, Путин пытается подтвердить свой статус (ой, я здесь есть – и вы уже должны со мной разговаривать), Си тщательно держит для каждого свою отмеренную дистанцию. Даже совместная фотосессия превращается в маленькую битву за место в истории. Ну, или по крайней мере за удачный ракурс.

Есть в этом что-то от синьора Помидора из сказки Джанни Родари. Только вместо борьбы за грядки – борьба за влияние на дальнейший мировой порядок. Самое печальное, что будущее снова оказалось в руках людей, которые психологически и политически остались в прошлом.