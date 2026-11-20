Фото: ДБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Нацгвардеец за рулем автомобиля выехал за пределы дороги и столкнулся с электроопорой.

В результате аварии одна из пассажирок погибла, другая получила травмы и была доставлена в больницу. Сам водитель не пострадал.

Предварительное признание показало, что военнослужащий был трезв.

Сотрудники ГБР провели первоочередные следственные действия на месте происшествия. По факту ДТП начато уголовное производство. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.