В Днепре произошло смертельное ДТП с участием нацгвардейца
Смертельное ДТП произошло вечером 18 ноября в центре Днепра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Нацгвардеец за рулем автомобиля выехал за пределы дороги и столкнулся с электроопорой.
В результате аварии одна из пассажирок погибла, другая получила травмы и была доставлена в больницу. Сам водитель не пострадал.
Предварительное признание показало, что военнослужащий был трезв.
Сотрудники ГБР провели первоочередные следственные действия на месте происшествия. По факту ДТП начато уголовное производство. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.