Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 21-летний юноша познакомился в соцсети с 15-летней девочкой и некоторое время общался с ней. Впоследствии он заманил ее к себе домой, где применил насилие и совершил действия сексуального характера.

Во время обыска в доме фигуранта полицейские изъяли компьютерную технику с предположительно противоправным контентом, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

Парню сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога.

Напомним, во Львовской области 9-летняя девочка стала жертвой изнасилования. Злоумышленником оказался 75-летний мастер по мебели.