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Украина находится под массированной ракетной атакой России. По состоянию на утро 20 ноября в воздушном пространстве и подступах к стране фиксируют около 45 ракет. Также сообщается о новых целях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные мониторинговых каналов.

По предварительным данным, ракеты держат курс на западные регионы Украины.

В воздушных силах сообщили, что в случае осуществления пусков крылатых ракет и вхождения их в воздушное пространство Украины ожидается около 06:30.

Между тем, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий информировал о движении крылатых ракет в направлении Львовщины.

По его словам, область находится под массированной ракетно-дроновой атакой.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях к отбою.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки были повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.