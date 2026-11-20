Запад Украины под прицелом: десятки ракет двигаются в направлении региона
Украина находится под массированной ракетной атакой России. По состоянию на утро 20 ноября в воздушном пространстве и подступах к стране фиксируют около 45 ракет. Также сообщается о новых целях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные мониторинговых каналов.
По предварительным данным, ракеты держат курс на западные регионы Украины.
В воздушных силах сообщили, что в случае осуществления пусков крылатых ракет и вхождения их в воздушное пространство Украины ожидается около 06:30.
Между тем, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий информировал о движении крылатых ракет в направлении Львовщины.
По его словам, область находится под массированной ракетно-дроновой атакой.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, не пренебрегать опасностью и находиться в укрытиях к отбою.
Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки были повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.