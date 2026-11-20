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В результате массированной российской атаки на Киев погибли три человека. Еще двое жителей столицы ранены и находятся под контролем

Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении

В военной администрации подчеркивают, что массированная атака на столицу продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

Также из-за последствий российских ударов, в том числе повреждения транспортно-логистической инфраструктуры, киевлян просят по возможности ограничить передвижение по городу частными автомобилями. Это необходимо для того, чтобы службы могли быстрее устранить последствия обстрелов.

Работодателям рекомендуют по возможности перевести работников на дистанционный формат работы.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки были повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.