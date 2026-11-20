В Полтавской области автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
ДТП произошло утром 20 ноября у села Чернечий Яр Полтавского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Volkswagen съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.
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