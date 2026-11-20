Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Volkswagen съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм 68-летний водитель погиб.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.