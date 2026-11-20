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В пятницу, 20 ноября, из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

В результате ударов ситуация в энергосистеме остается крайне сложной. Для стабилизации работы в трех областях вынужденно применили аварийные отключения света.

Энергетики работают над возобновлением стабильной работы энергосистемы и возвращением электроснабжения потребителям.

О дальнейших изменениях в режиме отключений сообщат дополнительно.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев 20 ноября часть жителей сразу пяти районов столицы осталась без электроснабжения.