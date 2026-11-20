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В Киеве после частичного повреждения в результате ночной российской атаки возобновили движение по Подольскому мостовому переходу. В то же время на ряде других мостов столицы продолжают действовать ограничения для автомобилей и грузового транспорта

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 20 ноября, передает RegioNews .

По информации КГГА, движение по мостам столицы организовано со следующими ограничениями:

Южный мост – с регулируемым интервалом разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Проезд с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост — общественный и специальный транспорт может двигаться по крайней правой полосе на обоих проездах в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.

Подольский мостовой переход — движение было восстановлено после частичного повреждения в результате ночной атаки.

Дарницкий мост работает в штатном режиме.

Мост Метро работает в штатном режиме, однако движение грузового транспорта запрещено.

Мост имени Евгения Патона работает в штатном режиме с ограничением для грузового транспорта. Также действует реверсивное движение: с 06:00 до 16:00 – с левого берега на правый, с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

В КГГА призвали водителей учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами . В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Погибли шесть человек , среди них – работники коммунального предприятия "Киевводоканал".