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22 июня 2026, 23:55

Женщина заплатила аферисту 13 тысяч евро, чтобы "вернуть любимого"

22 июня 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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Сул рассмотрел дело в отношении компании, предлагавшей услуги ясновидящего. Женщину убедили, что к ней вернется любимый, если она заплатит тысячи евро

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Суд Дюссельдорфа в Германии рассмотрел дело по мошенничеству. Компания рекламировала услуги, среди которых было "телепатическое возвращение партнера". Женщина обратилась в компанию после разрыва отношений с отцом ее девятимесячного ребенка.

Ей предложили несколько вариантов "насколько скоро любимый вернется": за один месяц – за 20 тысяч евро, за два месяца – за 13 тысяч евро, а за десять месяцев – за 8 тысяч евро. Женщина перечислила компании 13 тысяч евро. Однако ее бывший партнер к ней не вернулся.

Компания на суде заявила, что это якобы были деньги за консультации. Однако суд изучил переписки компании и клиентки, где понятно, что речь шла о "возвращении партнера".

Суд пришел к выводу, что компания воспользовалась уязвимым положением женщины и безосновательно получила 13 тысяч евро и должна вернуть их истцу в полном объеме.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".

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