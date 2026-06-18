В Киеве аферисты украли квартиру мужчины из-за якобы "розыска ТЦК"

Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили двух аферистов. Они присвоили квартиру мужчины почти на 5 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

44-летний аферист искал одиноких людей, у которых есть недвижимость. Когда он узнал мужчину с кварирой в столице и землей в Киевской области, он решил привлечь к схеме 38-летнего сообщника.

Один из мошенников представился работником ТЦК и заявил, что якобы мужчина в розыске за нарушение правил военного учета. Мошенники давить на киевлянина, что он может лишиться имущества. Они убедили его переоформить недвижимость на подконтрольных лиц, якобы для сохранения.

Мужчина поверил и подписал все документы. После этого мошенники продали квартиру и забрали деньги.

Сейчас аферистов разоблачили. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре разоблачили 39-летнего афериста. Он организовал схему продажи чужого жилья.