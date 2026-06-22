Жінка заплатила аферисту 13 тисяч євро, щоб "повернути коханого"

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Сул розглянув справу щодо компанії, яка пропонувала послуги ясновидця. Жінку переконали, що до неї повернеться коханий, якщо вона заплатить тисячі євро

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Суд Дюссельдорфа в Німеччині розглянув справу щодо шахрайства. Компанія рекламувала послуги, серед яких було "телепатичне повернення партнера". Жінка звернулась до компанії після розриву стосунків із батьком її 9-місячної дитини.

Їй запропонували кілька варіантів "наскільки скоро коханий повернеться": за один місяць — за 20 тисяч євро, за два місяці — за 13 тисяч євро, а за десять місяців — за 8 тисяч євро. Жінка перерахувала компанії 13 тисяч євро. Проте її колишній партнер до неї не повернувся.

Компанія на суді заявила, що це нібито були гроші за консультації. Проте суд вивчив переписки компанії та клієнтки, де зрозуміло, що йшлось про "повернення партнера".

Суд дійшов до висновку, що компанія скористалась вразливим становищем жінки і безпідставно отримала 13 тисяч євро, та повинна повернути їх позивачці в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".