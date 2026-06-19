В Днепре разоблачили банду "квартирных аферистов"

Фото: полиция Днепропетровской области

Квартирные аферисты организовали мошенническую схему по продаже чужой квартиры - фигуранты с помощью поддельных документов завладели правами на недвижимость стоимостью почти 1 млн. гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили следователи, 39-летний мужчина получил доступ к квартире женщины, длительно не проживавшей по месту регистрации. В дальнейшем он неоднократно проникал в жилище и собрал информацию, необходимую для реализации преступного плана.

В начале 2025 фигурант привлек к противоправной деятельности сообщницу и других участников. По разработанному плану злоумышленники изготовили пакет поддельных документов на имя законной владелицы квартиры, в частности фальшивый паспорт гражданина Украины, куда они вклеили фотографию обвиняемой и поддельное свидетельство о праве собственности на жилье.

В дальнейшем фигуранты организовали заключение договора купли-продажи у нотариуса, использовав поддельные документы.

Напомним, что в Киеве разоблачили двух аферистов. Они присвоили квартиру мужчины почти на 5 миллионов гривен.