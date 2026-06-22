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Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя столицы. Мужчину обвиняют в завладении средствами волонтера под предлогом поставки беспилотников для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах).

Обвиняемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в конце прошлого года в полицию обратился предприниматель, занимающийся волонтерской деятельностью, и сообщил, что стал жертвой мошенника.

Как оказалось, злоумышленник представился поставщиком беспилотников и предложил волонтеру приобрести партию квадрокоптеров Mavic 3T по цене, ниже рыночной. Убедив покупателя, фигурант получил от него 30 тысяч долларов и пообещал доставить технику в течение нескольких дней.

После получения средств обвиняемый перестал выходить на связь, а заказчик дроны так и не получил. Полицейские разоблачили злоумышленника и собрали доказательную базу против него.