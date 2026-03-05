19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 20:39

Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины

05 марта 2026, 20:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Члены ЕС не примут ускоренное вступление Украины в ЕС и предложение относительно «обратного расширения»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что государства-члены не смогут принять предложение Комиссии по "обратному расширению" и ускоренному, которое могло бы предоставить Украине частичное членство в блоке уже в 2027 году.

Идея предполагала получение Украиной места за столом переговоров ЕС, прежде чем она завершит все реформы, необходимые для получения полных прав члена Евросоюза.

Напомним, за прошлый год взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом уменьшилась до 15,7 млрд. долларов США или на 9%. Это вызвано заметным сокращением экспорта отечественной агропродукции.

Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну
05 марта 2026, 19:58
Зеленский заявил, что у Украины есть собственное дальнобойное оружие с дальностью до 1000 километров
05 марта 2026, 17:13
Великобритания отказала в экстрадиции депутата Дмитрука в Украину
05 марта 2026, 13:11
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина
05 марта 2026, 20:56
В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя
05 марта 2026, 20:40
Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья
05 марта 2026, 20:25
Украинские военные показали видео уничтожение российского вертолета Ка-27 в Черном море
05 марта 2026, 20:19
Производителя воды "Карпатская джерельная" оштрафовали почти на 10 миллионов
05 марта 2026, 20:09
На Днепропетровщине мужчина атаковал знакомого ножом в грудь
05 марта 2026, 19:55
В СБУ прокомментировали бронирование владельцев популярных Telegram-каналов
05 марта 2026, 19:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
