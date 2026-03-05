Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
Члены ЕС не примут ускоренное вступление Украины в ЕС и предложение относительно «обратного расширения»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что государства-члены не смогут принять предложение Комиссии по "обратному расширению" и ускоренному, которое могло бы предоставить Украине частичное членство в блоке уже в 2027 году.
Идея предполагала получение Украиной места за столом переговоров ЕС, прежде чем она завершит все реформы, необходимые для получения полных прав члена Евросоюза.
Напомним, за прошлый год взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом уменьшилась до 15,7 млрд. долларов США или на 9%. Это вызвано заметным сокращением экспорта отечественной агропродукции.
Все новости »
