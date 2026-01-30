18:39  30 січня
Культова актриса Кетрін О'Хара, відома як мама з "Один вдома", померла у 71 рік

30 січня 2026, 21:11
Фото: TMZ
Легендарна голлівудська актриса Кетрін О'Хара померла у віці 71 року

Причина смерті наразі не відома, повідомляє TMZ, передає RegioNews.

Кетрін О'Хара стала відомою завдяки ролям у культових комедіях та серіалах. Вона зіграла матір Маколея Калкіна у фільмах "Один вдома" та Мойру Роуз у серіалі "Шіттс Крік", який тривав 80 епізодів. Крім того, актриса знімалася у стрічках "Бітлджус", "Найкращий у шоу" та "Потужний вітер".

За роль у "Шіттс Крік" Кетрін отримала премію "Еммі" у 2020 році. Раніше вона вже була відзначена "Еммі" у 1982 році за сценарій до комедійного телесеріалу "SCTV Network 90". Останньою роботою актриси стала роль у серіалі Apple TV+ "Студія" разом із Сетом Рогеном, за яку її також номінували на "Еммі".

Кетрін народилася і виросла в Торонто, була шостою з семи дітей. На зйомках "Бітлджус" вона познайомилася з художником-постановником Бо Велчем, за якого вийшла заміж у 1992 році. Подружжя мало двох синів, Метью і Люка. Її кар'єра охопила десятиліття та залишила значний слід у комедійній індустрії.

