За неделю Польша депортировала более 20 украинцев
Почти 180 иностранцев покинули Польшу за прошедшую неделю на основании решения об обязательстве вернуться, среди них есть и граждане Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Польши.
Принудительно страну, по данным тамошней Пограничной службы, покинули больше всего граждан Украины (24), Грузии (16) и Колумбии (5).
Польские пограничники отметили, что с начала 2025 года "около 9200 иностранцев покинули Польшу на основании решения об обязательстве вернуться".
Как сообщалось, в Польше ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией пребывания иностранцев, среди задержанных – украинец.
Напомним, в конце ноября через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе вернулись 50 граждан, которых депортировали из США. Причины пока уточняются.