За неделю Польша депортировала более 20 украинцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Почти 180 иностранцев покинули Польшу за прошедшую неделю на основании решения об обязательстве вернуться, среди них есть и граждане Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Принудительно страну, по данным тамошней Пограничной службы, покинули больше всего граждан Украины (24), Грузии (16) и Колумбии (5).

Польские пограничники отметили, что с начала 2025 года "около 9200 иностранцев покинули Польшу на основании решения об обязательстве вернуться".

Как сообщалось, в Польше ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией пребывания иностранцев, среди задержанных – украинец.

Напомним, в конце ноября через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе вернулись 50 граждан, которых депортировали из США. Причины пока уточняются.