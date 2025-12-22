17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 21:43

За неделю Польша депортировала более 20 украинцев

22 декабря 2025, 21:43
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Почти 180 иностранцев покинули Польшу за прошедшую неделю на основании решения об обязательстве вернуться, среди них есть и граждане Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Принудительно страну, по данным тамошней Пограничной службы, покинули больше всего граждан Украины (24), Грузии (16) и Колумбии (5).

Польские пограничники отметили, что с начала 2025 года "около 9200 иностранцев покинули Польшу на основании решения об обязательстве вернуться".

Как сообщалось, в Польше ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией пребывания иностранцев, среди задержанных – украинец.

Напомним, в конце ноября через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе вернулись 50 граждан, которых депортировали из США. Причины пока уточняются.

19 декабря 2025
ГБР провело обыски у бывшего генпрокурора Пискуна, проживающего во Франции
22 декабря 2025, 22:24
В Запорожье во время пожара чрезвычайники спасли 5 человек, среди них ребенок
22 декабря 2025, 20:53
В Днепре мужчина катался с женщинами на авто с наркотиками и без бампера.
22 декабря 2025, 20:50
Из Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины эвакуировали 3400 гражданских
22 декабря 2025, 20:35
В Запорожье бывшего спасателя судили за государственную измену
22 декабря 2025, 20:25
Авто на скорости врезалось в отбойник под Киевом: госпитализированы водитель и 28-летняя пассажирка
22 декабря 2025, 20:20
Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится
22 декабря 2025, 20:03
Во Львове Mazda сбила работника Муниципального караула - что известно
22 декабря 2025, 19:55
На трассе Киев–Одесса автомобиль врезался в отбойник: два человека в больнице
22 декабря 2025, 19:40
07 августа 2025
