Ночной обстрел в Одессе: погиб мужчина, повреждена 21 квартира и 8 авто

Фото: Одесская ОВА

В ночь на 9 февраля в результате обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре: в жилых домах повреждена 21 квартира, взрывная волна выбила 39 окон в квартирах и 18 в местах общего пользования.

Уничтожены огнем два автомобиля, еще шесть получили повреждения обломками.

Коммунальные службы с ночи занимаются устранением последствий: закрывают оконные проемы пленкой и производят уборку близлежащих территорий.

В городе работает оперативный штаб. Жители Одессы имеют возможность подать заявки на компенсацию по государственной программе "еВідновлення" или на получение материальной помощи из городского бюджета.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска произвели запуск более 101 ударного беспилотника по территории Украины. Было зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на одной локации.