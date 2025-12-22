17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 21:43

За тиждень Польща депортувала понад 20 українців

22 грудня 2025, 21:43
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Майже 180 іноземців покинули Польщу за минулий тиждень на підставі рішення про зобов'язання повернутися, серед них є й громадяни України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Прикордонну служба Польщі.

Примусово країну, за даними тамтешньої Прикордонної служби, покинули найбільше громадян України (24), Грузії (16) та Колумбії (5).

Польські прикордонники зазначили, що від початку 2025 року "майже 9200 іноземців покинули Польщу на підставі рішення про зобов'язання повернутися".

Як повідомлялось, у Польщі ліквідували організовану злочинну групу, що займалася незаконною легалізацією перебування іноземців, серед затриманих – українець.

Нагадаємо, наприкінці листопада через пункт пропуску "Шегині", що на польсько-українському кордоні, повернулися 50 громадян, яких депортували зі США. Причини поки уточнюються.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
ДБР провело обшуки у колишнього генпрокурора Піскуна, який проживає у Франції
22 грудня 2025, 22:24
У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували 5 осіб, серед них дитина
22 грудня 2025, 20:53
У Дніпрі чоловік катався з жінками на авто з наркотиками та без бампера
22 грудня 2025, 20:50
З Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини евакуювали 3400 цивільних
22 грудня 2025, 20:35
На Запоріжжі колишнього рятувальника судили за державну зраду
22 грудня 2025, 20:25
Авто на швидкості врізалося у відбійник під Києвом: госпіталізовано водія та 28-річну пасажирку
22 грудня 2025, 20:20
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03
У Львові Mazda збила працівника Муніципальної варти - що відомо
22 грудня 2025, 19:55
На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40
