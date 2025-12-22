За тиждень Польща депортувала понад 20 українців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Майже 180 іноземців покинули Польщу за минулий тиждень на підставі рішення про зобов'язання повернутися, серед них є й громадяни України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Прикордонну служба Польщі.

Примусово країну, за даними тамтешньої Прикордонної служби, покинули найбільше громадян України (24), Грузії (16) та Колумбії (5).

Польські прикордонники зазначили, що від початку 2025 року "майже 9200 іноземців покинули Польщу на підставі рішення про зобов'язання повернутися".

Як повідомлялось, у Польщі ліквідували організовану злочинну групу, що займалася незаконною легалізацією перебування іноземців, серед затриманих – українець.

Нагадаємо, наприкінці листопада через пункт пропуску "Шегині", що на польсько-українському кордоні, повернулися 50 громадян, яких депортували зі США. Причини поки уточнюються.