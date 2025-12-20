Португалия готова разместить свои войска в Украине

фото: Офис Президента Украины

Португалия не исключает размещения войск в Украине, но это возможно только после войны

Как сообщает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 декабря.

Португальский лидер подчеркнул, что размещение военных в Украине – это позиция как Европейского Союза, так и Португалии. Страна готова разместить войска, участвовать в миротворческих миссиях и сохранять безопасность.

"Мы не хотим быть здесь во время войны, но в Коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях по обеспечению мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", – отметил Монтенегру.

