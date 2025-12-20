17:50  20 декабря
20 декабря 2025, 17:23

Португалия готова разместить свои войска в Украине

20 декабря 2025, 17:23
фото: Офис Президента Украины
Португалия не исключает размещения войск в Украине, но это возможно только после войны

Как сообщает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 декабря.

Португальский лидер подчеркнул, что размещение военных в Украине – это позиция как Европейского Союза, так и Португалии. Страна готова разместить войска, участвовать в миротворческих миссиях и сохранять безопасность.

"Мы не хотим быть здесь во время войны, но в Коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях по обеспечению мира. И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантии безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины, например, вместе с Латвией, Литвой, и участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", – отметил Монтенегру.

Как сообщалось, в США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы. Речь идет о странах, когда-то входивших в зону влияния СССР.

Украина Португалия Владимир Зеленский политика гарантии безопасности
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
