США предложили Украине новый формат переговоров

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро общения с представителями медиа в Киеве.

"Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат – Украина, Америка, Россия и наверняка представители Европы", – отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.

Ранее Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения. он намекнул на смену командования ПВО в этом направлении.