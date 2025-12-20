17:50  20 декабря
В Одесской области возобновили транспортное сообщение после удара РФ по важному мосту
Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год
РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
20 декабря 2025, 18:40

США предложили Украине новый формат переговоров

иллюстративное фото: из открытых источников
Соединенные Штаты Америки предложили формат встречи с участием Украины, РФ, США и представителей Европы

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро общения с представителями медиа в Киеве.

"Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат – Украина, Америка, Россия и наверняка представители Европы", – отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.

Ранее Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения. он намекнул на смену командования ПВО в этом направлении.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
07 августа 2025
