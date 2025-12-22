Инцидент в центре Кракова: пьяный украинец протаранил забор церкви

08:23  22 декабря
В воскресенье, 21 декабря, утром в центре Кракова гражданин Украины за рулем Volkswagen Tiguan протаранил забор церкви Святого Креста

Об этом пишет ZAHID.NET со ссылкой на польское издание Interia, передает RegioNews.

Полиция сообщила, что уровень алкоголя в крови водителя составил 1,68 промилле. По словам прессслужбы воеводского управления полиции, "водитель въехал в ограждение храма и завис на нем".

Сила удара была значительна: автомобиль зацепился за ограждение и повредил часть стены. Чтобы вытащить машину на проезжую часть, понадобилось специальное оборудование, работой занимались две бригады по буксировке.

Водитель не пострадал. Полиция его задержала. После того, как он отрезвляется, ему предъявят обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также в повреждении инфраструктуры церкви.

Напомним, 20 декабря на автодороге Киев-Чоп вблизи села Белая Криница в Ровенской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми транспортных средств. В результате ДТП пострадали три человека.

