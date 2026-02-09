Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Шахтерском Синельниковского района в результате атаки БпЛА пострадали девять человек, среди них 13-летняя девочка

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара занялся трехэтажный жилой дом – повреждены крыша и перекрытие. В другом многоквартирном доме выбиты окна, горел гараж.

Также агрессор попал по Васильковской общине, где возник пожар и повреждены три частных дома.

Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Напомним, ночью 9 февраля враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате атаки полностью разрушен жилой дом. Из-под завалов извлекли тела двух погибших : женщины и 10-летнего мальчика.