Российский удар по Днепропетровщине: пострадали 9 человек, среди которых 13-летняя девочка
В Шахтерском Синельниковского района в результате атаки БпЛА пострадали девять человек, среди них 13-летняя девочка
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате удара занялся трехэтажный жилой дом – повреждены крыша и перекрытие. В другом многоквартирном доме выбиты окна, горел гараж.
Также агрессор попал по Васильковской общине, где возник пожар и повреждены три частных дома.
Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Напомним, ночью 9 февраля враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате атаки полностью разрушен жилой дом. Из-под завалов извлекли тела двух погибших : женщины и 10-летнего мальчика.
