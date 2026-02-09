На Волыни тракторист ковшом смертельно травмировал женщину: как его наказал суд
Ковельский горрайонный суд Волынской области назначил испытательный срок трактористу-машинисту, из-за действий которого на предприятии погибла работница
Об этом пишут "Волынские новости" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.
Инцидент произошел утром 13 сентября 2021 на сельскохозяйственном предприятии в селе Колодяжное. Во время выполнения работ обвиняемый, управляя погрузчиком, прижал ковшом к стене здания 58-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.
Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель человека (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).
В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину. Он пояснил, что при загрузке кормов не заметил работницу и не соблюдал безопасное расстояние между транспортным средством и стеной здания.
Также установлено, что у водителя не было соответствующей категории для управления этим видом погрузчика. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, положительно характеризуется и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.
Суд назначил мужчину три года лишения свободы, заменив наказание двухлетним испытательным сроком.
Кроме того, ему на два года запретили руководить сельскохозяйственной техникой и обязали оплатить около 70 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.
