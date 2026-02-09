16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 08:28

На Волыни тракторист ковшом смертельно травмировал женщину: как его наказал суд

09 февраля 2026, 08:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Ковельский горрайонный суд Волынской области назначил испытательный срок трактористу-машинисту, из-за действий которого на предприятии погибла работница

Об этом пишут "Волынские новости" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 13 сентября 2021 на сельскохозяйственном предприятии в селе Колодяжное. Во время выполнения работ обвиняемый, управляя погрузчиком, прижал ковшом к стене здания 58-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель человека (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину. Он пояснил, что при загрузке кормов не заметил работницу и не соблюдал безопасное расстояние между транспортным средством и стеной здания.

Также установлено, что у водителя не было соответствующей категории для управления этим видом погрузчика. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, положительно характеризуется и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Суд назначил мужчину три года лишения свободы, заменив наказание двухлетним испытательным сроком.

Кроме того, ему на два года запретили руководить сельскохозяйственной техникой и обязали оплатить около 70 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

Напомним, в Тернопольской области на предприятии погиб работник. Трагедия произошла в сентябре 2025 года в городе Збараж. По предварительным данным, во время сварочных работ его ноги затащили в шнековый механизм (транспортную ленту). От полученных травм он умер на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Волынская область трагедия предприятие женщина трагический случай тракторист
На Волыни судили мужчину, который насиловал 11-летнюю дочь
06 февраля 2026, 09:30
На Волыни депутат угрожал полицейскому и повредил служебный автомобиль
05 февраля 2026, 14:15
На Волыни будут судить экс-главу больницы за хищение 1,6 млн грн на "ковидных" закупках
05 февраля 2026, 12:45
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »