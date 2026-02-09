Пилот F-16 феерично уничтожил вражеский "Шахед" над Украиной: кадры сбития

Скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, на котором украинский истребитель F-16 эффектно поражает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" в небе над Украиной

Об этом сообщает RegioNews.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие, отметив, что пилот применил для поражения вражеского беспилотника авиационную пушку.

На опубликованных кадрах видно, как дрон летит в небе, а через мгновение взрывается огненным шаром. Рядом пролетает украинский истребитель, а вместо дрона остаются только клубы черного дыма и падающие на землю обломки.

"Нет, это не сгенерированные искусственным интеллектом кадры, это настоящий украинский пилот на F-16 эпически уничтожает вражеский дрон над Украиной!", – прокомментировали в Воздушных силах.

Напомним, недавно украинские пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов. Данная модель используется для проведения воздушной разведки и наблюдения.